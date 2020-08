Zwei Wochen nach dem Start des neuen Schuljahres unter Corona-Bedingungen in Berlin hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erneut Alarm geschlagen. "Wir haben keinen Regelbetrieb an Schulen", sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Samstag als Gast auf einem Landesparteitag der Berliner Linken.

Es handele sich eher um Betreuung als um wirkliches Lernen, kritisierte Erdmann. "Unterricht findet fast nur frontal statt. Gruppenarbeit geht ja nicht", berichtete er. "An vielen Schulen gibt es keine Förderkurse, keinen Musikunterricht, und oft nicht mal Sportunterricht."