18 Polizisten in Berlin verletzt

Bei den Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Berlin hat es am Sonntag insgesamt 50 Festnahmen gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden mehr als 60 Ermittlungsverfahren eingeleitet, zudem gab es 71 Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung.

Im Zusammenhang mit den Versammlungen wurden 18 Polizisten verletzt. Unter anderem musste ein Beamter nach einem Biss in die Hand ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntag waren hunderte Maskenverweigerer in Gruppen durch die Stadt gezogen. Zuvor war eine für etwa 2.000 Teilnehmer angemeldete Demonstration verboten worden, weil die Masken- und Abstandspflicht nicht eingehalten wurde.