Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) geht davon aus, dass der Großteil der Berliner im Frühsommer gegen Corona geimpft sein wird. Er hoffe, dass alle Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit der Corona-Impfung in Anspruch nehmen, sagte er am Mittwoch dem Sender rbb 88.8.

Millionen Menschen zweimal zu impfen werde Monate in Anspruch nehmen, so Müller. "Insofern rechne ich mit dem Frühsommer - dass wir bis dahin eine große Gruppe, hoffentlich alle, impfen konnten. Auf jeden Fall diejenigen, die es besonders dringend nötig haben, die mit den Vorerkrankungen und die Älteren."

Ab 27. Dezember wird in Berlin gegen Corona geimpft: Zunächst sind Über-80-Jährige sowie Menschen in Pflegeheimen und das dortige Personal an der Reihe. Hinzu kommt medizinisches Personal in besonders sensiblen Bereichen von Krankenhäusern wie Intensivstationen. Diese Personengruppe soll in den jeweiligen Krankenhäusern geimpft werden.