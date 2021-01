Mitte Januar lag die Auslastung der Kitas bei knapp 30 Prozent , wie die Senatsverwaltung damals mitteilte. Zu dieser Zeit konnten alle Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung geben, wenn es keine anderweitige Möglichkeit zur Betreuung gab. Seit Montag wurden die Regeln für die Notbetreuung erneut angepasst, sodass nun eine Systemrelevanz der Eltern vorliegen muss. Hinzu kommen Kinder von Alleinerziehenden oder aus Familien in einer sozial schwierigen Situation.

In Berlin besucht derzeit mehr als jedes dritte Kita-Kind eine Notbetreuungseinrichtung . Das teilte die Senatsbildungsverwaltung auf rbb|24-Anfrage mit. Demnach ließen am Montag 36,9 Prozent der Eltern ihr Kind in einer Kita oder Tagespflege betreuen .

Die Berliner Zahlen entsprechen dem Bundesdurchschnitt. Denn trotz des harten Lockdowns und der Appelle der Bundesregierung an Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, geht jedes dritte Kind in Deutschland in eine Notbetreuung. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch.

Das RND hatte Daten zur Notbetreuung aus allen sechzehn Bundesländern angefragt. Zwölf Länder lieferten dem Bericht zufolge entsprechende Angaben. Brandenburg, Baden-Württemberg, Bremen und Hessen übermittelten aber keine Daten. In Brandenburg gelten aber beispielsweise andere Regelungen für die Notbetreuung als in Berlin. So entscheiden Eltern dort weiterhin selbstständig, ob sie eine Not haben, oder nicht.

Die Daten aus den jeweiligen Bundesländern weisen laut RND deutliche Unterschiede in der Inanspruchnahme auf. So sei in Hamburg im Lockdown knapp die Hälfte der Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren in der Notbetreuung der Kitas, in Bayern seien es hingegen nur knapp 20 Prozent.