Bund-Länder-Regelungen - Brandenburger Kabinett will Lockdown-Maßnahmen beschließen

21.01.21 | 07:27 Uhr

Mehr medizinische Masken, mehr Home-Office: Die Brandenburger Landesregierung berät am Donnerstag über die Umsetzung der Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Beim Thema Schulen und Kitas könnte das Land einen Sonderweg gehen.



Das Brandenburger Kabinett berät am Donnerstag über weitere Corona-Maßnahmen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtages bereits die Verlängerung des Lockdowns bis zum 15. Februar angekündigt und für die strikte Einhaltung verschärfter Vorgaben geworben. Zudem wolle das Land die Pläne für eine Pflicht für besser schützende Masken im öffentlichen Nahverkehr sowie in Geschäften umsetzen. Dort, wo es machbar ist, sollten Arbeitgeber mehr Homeoffice anbieten. Das hatten Bund und Länder am Dienstag vereinbart.



Sonderweg bei Schulen und Kitas

Brandenburg will allerdings einen Sonderweg gehen: Die Kitas sollen nach Angaben des Bildungsministeriums vorbehaltlich des Kabinettsbeschlusses grundsätzlich offen bleiben, Abschlussklassen sollen weiter in Schulen lernen. Bund und Länder hatten vereinbart, dass Schulen und Kitas grundsätzlich geschlossen sind und die Pflicht zur Präsenz ausgesetzt ist. Der Berliner Senat hatte am Mittwoch beschlossen, dass die Kitas ab kommendem Montag wieder in den Notbetrieb wechseln.



Brandenburg weiter mit hoher Inzidenz

Derweil meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen einen weiteren Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen. Demnach sind bundesweit innerhalb von 24 Stunden knapp 20.400 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind fast 5.000 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung binnen eines Tages ist mit 1.013 aber weiterhin hoch.



Auch die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter auf 119 zurück, zuletzt lag sie bei 123. Der Bund will den Wert der binnen der letzten sieben Tage gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf unter 50 drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch groß: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 225,0 und Brandenburg mit 203,3. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 76,6.





