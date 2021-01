Während Kitas in Brandenburg grundsätzlich geöffnet bleiben, gelten in Landkreisen mit hohen Infektionszahlen weiterhin besondere Regeln. Dazu zählen die Landkreise Prignitz und Oberspreewald-Lausitz sowie die Landeshauptstadt Potsdam.

Der Landkreis Prignitz hat am Freitag die bereits bestehende Kita-Schließung um eine Woche bis zum 17. Januar verlängert. Es gibt nur eine Notbetreuung für Kinder von medizinischem Personal oder Eltern in systemrelevanten Berufen, wie der Landkreis mitteilte. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier nach wie vor über 300.



Das Prignitzer Gesundheitsamt hofft nach eigenen Angaben, dass ab dem 18. Januar die Kinder wieder in die Kitas können. Mitte kommender Woche will der Landkreis die Lage neu bewerten.