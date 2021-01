Schüler in Brandenburg werden frühestens ab dem 25. Januar wieder im Wechselunterricht in ihren Schulen lernen. Das sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag dem rbb. Ausgenommen davon bleiben weiterhin die Abschlussklassen und die Förderschulen "geistige Entwicklung".

Die Kitas bleiben demnach wie bisher geöffnet. Es wird allerdings an die Eltern appelliert, ihre Kinder soweit wie möglich zu Hause zu betreuen und für den Zeitraum die Lohnersatzleistungen des Bundes und die Ausweitung der Anspruchsdauer des Kinderkrankengelds zu nutzen. In Abhängigkeit von der lokalen Situation können Kitas jedoch geschlossen sein, wie dies beispielsweise derzeit für den Kreis Oberspreewald-Lausitz gilt.

Die Kultusministerkonferenz der Länder hatte am Montag einen Stufenplan vorgelegt, demzufolge der Präsenzunterricht bei sinkenden Infektionszahlen in den Grundschulen wieder beginnen könnte. Danach sollen die älteren Schüler im Wechselunterricht folgen. Einen Zeitplan dafür gab es allerdings noch nicht.

In Berlin sollen die Abschlussklassen ab kommenden Montag schrittweise in die Schulen zurückkehren. Geplant ist ein Wechsel aus Lernen zu Hause und in kleinen Gruppen in der Schule. Lehrervertreter und Gewerkschaften sehen das kritisch.