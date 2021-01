Wolfgang Fürstenwalde Mittwoch, 27.01.2021 | 14:55 Uhr

Meine Frau arbeitet an einer Grundschule. Täglich gab es in dieser Woche neue Festlegungen. Eine immer kurioser als die Andere. Die Schulleitung muss ständig andere Informationen an die Lehrer und auch an die Eltern geben. Das zeigt wieder einmal mehr, wie unfähig Frau Ernst und ihre Mitarbeiter sind. Die haben keinen Plan und reagieren nur anstatt zu regieren. Einfach nur traurig und überaus ärgerlich und schlimm für unsere Kinder.