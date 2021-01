FFP2-Maskenpflicht bei Pflegeheim-Besuchen, mehr Tests in Kitas und Schulen sowie erste vorsichtige Öffnungen: Die Stadt Potsdam hat am Freitag ihr Konzept für das Vorgehen in der Corona-Pandemie in den kommenden Wochen vorgestellt.

Die Kitas sollen ab Montag in einen eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Die rund 2.500 Mitarbeiter in den Einrichtungen sollen sich zwei Mal pro Woche vor Dienstantritt auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Dafür stelle die Stadt insgesamt 20.000 Antigen-Schnelltests zur Verfügung, hieß es. Die Erzieherinnen und Erzieher sollen zudem einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diese Regelungen sollen künftig auch für Horte gelten, so die Mitteilung. Trotzdem werden Eltern gebeten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.