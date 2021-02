Die ersten Corona-Selbsttests für Schulen und Kitas in Berlin sind angekommen. Das sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag in der Abendschau: "Wir reden ja darüber, dass wir zehn Millionen Tests anschaffen. Und die Anschaffung ist schon sozusagen in vollem Gange." Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci habe die Bestellung bereits "ausgelöst", so die SPD-Politikerin. "Die ersten Selbsttests sind auch schon da."



Für die Selbsttests, die für Schüler, Lehrer, andere Beschäftigte an den Schulen sowie die Kita-Erzieher gedacht sind, fehlt bisher allerdings noch die Zulassung, deshalb können sie vorerst nicht eingesetzt werden. Aktuell dürfen nur geschulte Personen Schnelltests durchführen.