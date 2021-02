Der Landkreis begründet das mit der gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz. Die lag am Sonntag bei rund 118. Den Zahlen des Landkreises zufolge wurde am Sonntag keine neue Corona-Infektion in der Prignitz registriert. Ein weiterer Erkrankter verstarb.

Neben der Prignitz liegen derzeit nur noch die Landkreise Oberspreewald-Lausitz (108,8), Elbe-Elster (112,9) und die Stadt Brandenburg/Havel (105,3) über der 100er-Inzidenz-Marke. Alle drei haben bereits vor einer Woche den auf 15 Kilometer beschränkten Bewegungsradius aufgehoben. Im gesamten Land Brandenburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 64,2. Am niedrigsten ist sie nach wie vor in der Landeshauptstadt Potsdam (28,8).



Seit dem 9. Januar gelten in weiten Teilen Brandenburgs Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen: Ein Radius von 15 Kilometern um die Kreise und Städte mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 200 darf für Sport, Ausflüge und Bewegung im Freien nicht überschritten werden. Von der Regel ausgenommen sind zwingend notwendige Fahrten - etwa zur Arbeit oder zum Arzt.



Sobald die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 200 liegt, bleibt es den Landkreisen und kreisfreien Städten selbst überlassen, ab wann sie die Bewegungseinschränkung wieder aufheben. In der Prignitz galt die 15-Kilometer-Regel seit Dienstag.