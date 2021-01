Bild: dpa/Bernd Settnik

15-Kilometer-Radius um Landkreise - Wohin Brandenburger aus Corona-Hotspots noch fahren dürfen

10.01.21 | 17:32 Uhr

Wegen der neuen Corona-Verordnung dürfen sich viele Brandenburger nicht weiter als 15 Kilometer von ihren Landkreisen oder kreisfreien Städten entfernen. Der Bewegungsspielraum im Land wird damit je nach Wohnort ungleich verteilt.

Seit Samstag gelten in weiten Teilen Brandenburgs Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen: Ein Radius von 15 Kilometern um die Kreise und Städte mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 200 darf für Sport, Ausflüge und Bewegung im Freien nicht mehr überschritten werden. Von der Regel ausgenommen sind zwingend notwendige Fahrten - etwa zur Arbeit oder zum Arzt.

Die Regelung greift für mindestens fünf Tage, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an einem Tag in einem Landkreis überschritten wird und "die zuständige Behörde die Überschreitung in geeigneter Weise öffentlich bekanntgegeben hat" - so steht es in der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg [bravors.brandenburg.de]. Aus dem 15-Kilometer-Streifen ab der Landkreisgrenze ergeben sich für Bewohnerinnen und Bewohner der einzelnen Kreise und Städte sehr unterschiedlich große Bewegungsspielräume für Ausflüge und Sport. Notwendige Fahrten über diesen Radius hinaus, wie etwa zur Arbeit oder zum Arzt sind zwar nach dem Beschluss der Brandenburger Landesregierung weiterhin möglich. Davon abgesehen entstehen aber je nach Wohnort erhebliche Unterschiede in der Bewegungsfreiheit.

Mehr als 90 Kilometer liegen zwischen dem westlichsten und östlichsten erlaubten Ausflugsort für Menschen aus Märkisch-Oderland - wobei nach Besuchen in Polen eine Quarantäne-Pflicht gilt. Bild: Bing Maps

Frankfurter haben nur wenig Spielraum

Menschen in Frankfurt (Oder) dürfen, sobald die Regel greift, demnach noch 15 Kilometer weit in die angrenzenden Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland fahren. Der kleine Grenzverkehr ins ebenfalls angrenzende Polen ist seit Beginn des zweiten Lockdowns zwar nicht verboten - allerdings müssten sich alle Heimkehrer für zehn Tage in Quarantäne begeben. Der erlaubte Bewegungsspielraum liegt für Frankfurter bei den 147,6 Quadratkilometern der Stadtfläche, nach außen erweitert um den 15 Kilometer breiten Streifen.

Knapp 100 Kilometer Richtung Nordwesten kann man sich aktuell von Neuzelle in Oder-Spree aus für Ausflüge bewegen.

Potsdamer und Einwohner von acht Landkreisen dürfen nach Berlin

Wer aber direkt hinter der Frankfurter Stadtgrenze im Landkreis Oder-Spree wohnt, hat mehr als 14 mal so viel Platz und darf sich auf 2.242 Quadratkilometern plus 15-Kilometer-Streifen bewegen. Auch nach Berlin dürfen Menschen aus Oder-Spree reisen, weil ein Großteil der Hauptstadt nicht weiter als 15 Kilometer von der westlichen Grenze des Landkreises entfernt liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in den acht Landkreisen rings um Berlin unterschiedlich hoch, doch aus allen diesen Landkreisen sowie aus Potsdam dürften Menschen auch unter der verschärften Corona-Verordnung noch bis nach Berlin-Mitte reisen. Zum Beispiel Personen aus dem Landkreis Dahme-Spreewald: Ihr Bewegugsspielraum für Ausflüge reicht von Cottbus bis Berlin.

An Berlin grenzende Landkreise wie Dahme-Spreewald haben weite Teile der Hauptstadt in ihrem Bewegungsspielraum.

Ein Bewegungsradius mit einer Ost-West-Ausdehnung von rund 100 Kilometern ergibt sich auch für die Prignitz. Alle erlaubten Bewegungsradien sind auf Karten der "Geobasisinformation Brandenburg" anzeigbar. Dafür muss man rechts unter "Kartenebenen" ganz nach unten scrollen und den Punkt "Corona: 15-Kilometer-Grenze" auswählen. Danach sind alle Brandenburger Landkreise einzeln anwählbar.

In der Prignitz lag der Corona-Inzidenzwert zuletzt über 300.

Nur drei Brandenburger Landkreise sind keine Hotspots

Viele der Brandenburger Städte und Landkreise liegen schon länger deutlich über dem Grenzwert. Unterhalb der 200er-Marke liegen laut den neuesten Zahlen vom Sonntag nur Barnim (196,5), Frankfurt (Oder) (195,7) und Oberhavel (142,8). Für weite Teile des Landes greifen also die neuen Regeln bereits. Auf einer Pressekonferenz am Freitag hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) noch davon gesprochen, dass der Inzidenzwert von 200 in einem Landkreis "fünf Tage in Folge" überschritten sein müsste, damit die Regelung für den 15-Kilometer-Radius greife. Auf Nachfrage von rbb|24 unter Bezugnahme auf die anders lautende Corona-Verordnung bezeichnete Gabriel Hesse, Pressesprecher des Koordinierungszentrums Corona in Brandenburg, Woidkes Ausführungen am Sonntag aber als falsch. Bereits ein Tag mit einer Inzidenz über 200 sei ausreichend, um die Regel zu aktivieren. Weitere Erklärungen zum 15-Kilometer-Radius stellte der Sprecher für die kommende Woche in Aussicht - etwa zur Frage, unter welchen Umständen die Regelung aufgehoben werde und was unter der öffentlichen Bekanntgabe der Inzidenz durch die zuständige Behörde zu verstehen ist.