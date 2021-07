In dem Brief, der nach Angaben der Verwaltung an rund 550.000 Haushalte geht, appelliert die Senatorin an die 18- bis 30-jährigen, bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie mitzuhelfen. Dass hohe Impfquoten Leben retten würden, sehe man an den gesunkenen Todeszahlen in Pflegeheimen und in der älteren Bevölkerung. Für Geimpfte sinke die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken, um bis zu 90 Prozent, wird in dem Brief argumentiert.

Angegeben sind in dem Schreiben abschließend die Internet-Adresse und die Nummer der Telefon-Hotline, um sich zwei Impftermine geben zu lassen. Unabhängig davon bieten seit Freitag auch mehrere Impfzentren die Möglichkeit, sich jeweils nachmittags ohne Termin impfen zu lassen.