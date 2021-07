Sich gegen Corona impfen zu lassen, wird in Berlin unkomplizierter: Ab Freitagnachmittag kann man in drei Impfzentren vorbeikommen - ohne vorher angemeldet zu sein.

Spontane Corona-Impfungen sind demnach jeweils nachmittags von 14 bis 17 Uhr ohne Terminvereinbarung möglich - in den Impfzentren in Tegel , auf dem Messe gelände in Charlottenburg und im Erika-Heß- Eisstadion in Wedding.

In drei Berliner Impfzentren kann man sich ab Freitag ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Das habe der Senat am Dienstag beschlossen, teilte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel nach der Sitzung der Landesregierung fest.

Scheel betonte, dass Impfungen vor schweren Covid-Verläufen und in den meisten Fällen auch vor Corona-Infektionen schützen. Derzeit seien in Berlin nur 433 sogenannte Impfdurchbrecher registriert worden - also Menschen, die an Corona erkranken trotz vollständiger Impfung.

Die Impfbereitschaft in Berlin bezeichnete der Linken-Politiker als "hoch". Allerdings werde das Potenzial der vorhandenen Impfstoffe derzeit nicht voll ausgeschöpft. Es sei genug Impfstoff vorhanden, um bis Ende September 90 Prozent aller Über-12-Jährigen Berlinerinnen und Berliner zu impfen.

Von den bislang sechs Berliner Impfzentren sollen drei demnächst schließen. In Tempelhof wird am Dienstag zum letzten Mal geimpft - auch in der Arena und im Velodrom soll bis Ende August Schluss sein. Grund für das Aus der Impfzentren sind die gesunkene Impfnachfrage sowie die vergleichsweise hohen Kosten.