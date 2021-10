Neukölln will weiter an kostenlosen Schnelltests festhalten

Nach dem Wegfall kostenloser Bürgertests in der Corona-Pandemie ab Montag will Neuköllns Amtsarzt Nicolai Savaskan an gebührenfreien Angeboten festhalten.

Im Testzentrum seines Bezirks in der Blaschkoallee werde es nach dem 11. Oktober kostenlose Schnelltests nach ärztlichem Ermessen geben, sagte Savaskan. Zu den Kriterien zähle zum Beispiel auch nachgewiesene Bedürftigkeit.

"Der Gesundheitsschutz ist uns zu wichtig, als dass wir das kostenlose Testen in einem kommunalen Zentrum sofort komplett aufgeben", sagte Savaskan. Testen sei auch wichtig, um einen Überblick im Infektionsgeschehen zu behalten. Die Haltung der zwölf Berliner Amtsärzte zu diesem Thema sei aber durchaus unterschiedlich, ergänzte er. In Berlin werde es also wahrscheinlich je nach Bezirk eigene Regelungen für die öffentlich betriebenen Testzentren geben.