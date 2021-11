Egon Berlin Donnerstag, 11.11.2021 | 11:59 Uhr

Nur keine Hektik aufkommen lassen.

Die aktuelle Situation kam ja wieder total überraschend, kündigte sich in den letzten Wochen ja nicht an.





Scheint zumindest im Denken der politisch Verantwortlichen so zu sein.

Die Schulkinder du deren Eltern dürfen es dann in Kürze wieder ausbaden, hat ja bisher auch immer geklappt.... Das Personal im KH etc. wird auch total begeistert sein.

Vielleicht klatschten Herr Scholz und Co ja demnächst mal.

Da fehlen mir die Worte.