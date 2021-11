4.653 neue Fälle in der Region - Corona-Infektionszahlen erreichen Höchststände in Berlin und Brandenburg

Do 11.11.21 | 09:03 Uhr

Bild: dpa/Jörg Carstensen

So viele Corona-Neuinfektionen wie am Donnerstag sind in Berlin und Brandenburg seit Beginn der Pandemie noch nicht gemeldet worden. Auch die Inzidenzen steigen rasant. Nach Berlin willl auch Brandenburg mit schärferen Regeln gegensteuern.

Das rbb Fernsehen sendet am Donnerstag um 20:15 Uhr ein rbb-Spezial zur Corona-Lage.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sowohl in Berlin als auch in Brandenburg einen Höchststand erreicht. Das geht aus den am Donnerstagmorgen gemeldeten Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Die Berliner Gesundheitsämter meldeten 2.874 Ansteckungen binnen eines Tages, vor einer Woche waren es 1.525 neue Corona-Fälle gewesen. Auch das Tempo, mit dem sich das Virus in der Stadt ausbreitet, steigt. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 263,4 von 100.000 Menschen. Am Donnerstag vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 165,5 gelegen. Am höchsten ist die Inzidenz derzeit in Neukölln (305,5) und Reinickendorf (304,8). Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Berlin rund 238.000 Menschen angesteckt.

imago images / Hanno Bode Sondersitzung des Kabinetts - Brandenburg entscheidet über Ausweitung der 2G-Regel Klar ist: Die Corona-Regeln werden auch in Brandenburg verschärft. Wo genau überall 2G gelten wird, darüber will das Kabinett am Donnerstag entscheiden. Zur Debatte steht offenbar auch eine neue Obergrenze für Privatfeiern.

Brandenburgs Inzidenz steigt auf 285,7

Auch die Gesundheitsämter in Brandenburg registrieren so viele Neuinfektionen wie nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Binnen eines Tages wurden 1.779 Ansteckungen gemeldet, wie das RKI am Donnerstag mitteilte. Die meisten Fälle gibt es demnach in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen. Den bisherigen Höchstwert der Neuinfektionen hatte es am 7. Januar mit 1.575 neuen Fällen gegeben - jedoch bei weniger Tests. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich nach den amtlichen Daten in Brandenburg je 100.000 Einwohner 285,7 Menschen mit dem Virus. Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 159,0 gelegen. Am höchsten ist die Inzidenz derzeit im Landkreis Elbe-Elster mit 748,9, am niedrigsten in der kreisfreien Stadt Brandenburg/Havel mit 152,7. Gut 135.000 Menschen in Brandenburg haben sich seit Ausbruch der Seuche angesteckt.

dpa/Paul Zinken 3 min Einschränkungen für Ungeimpfte - Berliner Senat beschließt 2G-Regel ab Montag Der Besuch von Gaststätten, Kinos oder Veranstaltungen ist in Berlin ab Montag nur noch Geimpften und Genesenen möglich. Vor dem Hintergrund stark steigender Corona-Inzidenzen hat der Senat die Ausweitung der 2G-Regel beschlossen.



Brandenburger Kabinett diskutiert über 2G-Regel

Vor dem Hintergrund der neuen Höchstwerte entscheidet das Brandenburger Kabinett am Donnerstag über die Einführung der 2G-Regel in weiteren Bereichen des Alltags. Fest steht bereits, dass künftig in Diskotheken, in Clubs und auf Festivals nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. In der Kabinettssitzung soll nun geklärt, ob diese Regelung auch auf Gaststätten, Hotels, Theater, Kinos und Schwimmbäder ausgeweitet wird. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte angekündigt, sich beim Thema 2G mit Berlin abzustimmen. Der Berliner Senat hatte am Mittwoch beschlossen, angesichts der stark steigenden Infektionszahlen die 2G-Regel in der Stadt auszuweiten. Ab Montag gilt sie etwa in Kinos, Theatern und Restaurants - ausgenommen sind Jugendliche unter 18 Jahren.

rbb24/datawrapper Corona-Grafiken | Berliner Ampel - Das sind die aktuellen Fallzahlen in Berlin und Brandenburg Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Neuinfizierte gibt es? Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz? Und wie viele Menschen sind geimpft? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

50.196 Corona-Neuinfektionen deutschlandweit

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist derweil auch deutschlandweit stark angestiegen. Der Wert hat erstmals in der Pandemie den Wert von 50.000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages den Höchstwert von 50.196 Corona-Neuinfektionen. Am Vortag waren es 39.676 Ansteckungen und vor genau einer Woche hatte der Wert bei 33.949 Ansteckungen gelegen. Bereits der Wert vom Mittwoch war ein Höchststand gewesen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte ebenfalls wieder einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche am Donnerstagmorgen mit 249,1 an. Sie ist somit am vierten Tag in Folge auf einen Höchstwert gestiegen. Am Mittwoch hatte der Wert bei 232,1 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 154,5; vor einem Monat bei 66,5.

Sendung: Abendschau, 11.11.2021, 19:30 Uhr