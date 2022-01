Proteste in vielen Städten - Tausende Brandenburger demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Mo 31.01.22 | 21:09 Uhr

Bild: rbb/Sabine Tzitschke

Erneut haben in Brandenburg und Berlin mehrere Tausend Menschen am Montagabend gegen die Corona-Auflagen der Politik demonstriert. Versammlungen waren unter anderem in den drei größten Städten Brandenburgs Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie etwa in Eberswalde (Barnim), Fürstenberg (Oberhavel) und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) angemeldet.

Protestierende in Wandlitz gedenken verstorbenem Musiker

In Wandlitz (Barnim) demonstrierten in der Nähe des Strandbads etwa 250 Menschen gegen die Corona-Auflagen und gedachten des 53-Jährigen, der vor einer Woche am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Politik zusammengebrochen und gestorben war. Bei dem Mann handelte es sich um den Musiker Boris Pfeiffer, langjähriges Mitglied der Mittelalter-Rockband "In Extremo". Einer der Versammlungsredner in Wandlitz war der AfD-Politiker Hannes Gnauck aus der Uckermark. Gnauck wird vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) als Extremist eingestuft. Zu einer Gegenveranstaltung kamen etwa 400 Menschen. Dazu aufgerufen hat die Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz. Die Teilnehmer bildeten eine Menschenkette. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie "Herz statt Hetze" in die Höhe.

Protest gegen Impfpflicht vor Bundesgesundheitsministerium

In Berlin zogen rund 250 Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen in der Friedrichstraße vor das Bundesgesundheitsministerium. Dort demonstrierten sie gegen die Impfpflicht, die für sie ab Mitte März gelten soll.

In Oranienburg (Oberhavel) versammelten sich über 1.000 Demonstrierende, so dass der Protest in zwei Versammlungen geteilt werden musste, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Für die drei Landkreise Oberhavel, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin ging sie von insgesamt über 2.000 Demonstrierenden aus. In der Landeshauptstadt Potsdam zogen begleitet von Trillerpfeifen und Hupen Hunderte Menschen durch die Innenstadt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei sicherte den Protestzug auch zu Pferd ab. Am Nauener Tor fand eine Gegenkundgebung statt. In Frankfurt (Oder) gingen rund 800 Menschen unangemeldet gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Sie liefen überwiegend ruhig durch die Innenstadt, Maskenpflicht und Abstandsregeln wurden aber kaum eingehalten. Drei Gegenkundgebungen des Bündnisses "Frankfurt zeigt Haltung" begannen mit einer Mahnwache in der Marienkirche und einem Gebet für die bis heute rund 160 an Corona gestorbenen Frankfurterinnen und Frankfurter. Daran beteiligten sich mehrere hundert Menschen. Gefordert wurde ein solidarisches Handeln in der Corona-Pandemie.

Polizistin in Schwedt am Sonntag angegriffen

In Schwedt (Uckermark) war am Sonntag eine Polizistin während einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen von einem Teilnehmer mit einem Stock angegriffen worden. Verletzt wurde sie bei der Attacke nicht, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die 23-Jährige und ihre Kollegen hatten am Sonntag bei dem Corona-Protest die Demonstrierenden aufgefordert, sich an die Maskenpflicht zu halten und anschließend begonnen, begangene Verstöße per Videoaufnahme zu dokumentieren. Ein 64-Jähriger versuchte daraufhin die Polizistin mit einem Fahnenstock zu schlagen. Einsatzkräften gelang es, den Angriff abzuwehren und den Mann festzunehmen. Ein

Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.