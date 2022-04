Sommersemester beginnt Freitag - Berliner Hochschulen starten weitgehend in Präsenz ins neue Semester

Fr 01.04.22 | 06:49 Uhr

Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Die Studierenden in Berlin sollen weitgehend in die Hochschulen zurückkehren. "Die Berliner Hochschulen sehen für das Sommersemester 2022 eine Rückkehr aller Aktivitäten in Studium, Forschung und Lehre auf den Campus vor", teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft am Donnerstag mit. Das Sommersemester beginnt offiziell am Freitag, 1. April.

dpa/Christoph Soeder 5 min Fallstricke der Lockerungen - Warum Berlin vorerst kein Corona-Hotspot ist Ab Freitag fallen die meisten Corona-Regeln in Berlin weg. Einkaufen und auch Restaurantbesuche sind wieder ohne Maske möglich. Anders als andere Bundesländer wird sich Berlin zunächst nicht zum "Hotspot" erklären. Von Angela Ulrich

In Innenräumen FFP2-Maskenpflicht

In Lehrveranstaltungen und in Fluren sollen FFP2-Maske getragen werden, hieß es weiter. Zudem appellierte die Senatsverwaltung, sich an die freiwilligen 3G-Kriterien - geimpft, genesen oder getestet - auf dem Campus zu halten. Neben der Präsenzlehre könnten Hochschulen je nach der Pandemielage auch ergänzend digitale Angebote machen. An der Humboldt-Universität sollen laut Angaben eines Sprechers die "allermeisten Lehrveranstaltungen in Präsenz" stattfinden. Insgesamt fangen demnach dort 1.120 Erstsemester zum Sommersemester an. Auch die Freie Universität teilte auf ihrer Internetseite mit, möglichst viele Veranstaltungen in Präsenz auf dem Campus stattfinden zu lassen. Nach drei Semestern in Folge im Homeoffice sind die Berliner Hochschulen erst im abgelaufenen Wintersemester wieder unter der 3G-Regelung teilweise zum Präsenzbetrieb zurückgekehrt, viele Angebote wurden aber weiterhin nur online durchgeführt.

Rauch startet als erste Präsidentin der TU Berlin

Mit dem Sommersemester beginnt am Freitag auch die Amtszeit von Geraldine Rauch. Als erste Frau tritt sie das Amt der Präsidentin der Technischen Universität (TU) Berlin an. Bislang ist die studierte Mathematikerin Prodekanin für Studium und Lehre mit lebens- und gesundheitswissenschaftlichem Schwerpunkt an der Uniklinik Charité gewesen - und dort Direktorin des Instituts für Biometrie und Klinische Epidemiologie. Die 39-Jährige ist nach Universitätsangaben mit Stand 1. April auch die jüngste Präsidentin einer deutschen staatlichen Hochschule oder Uni. Mit etwa 34.000 Studierenden und 8.000 Mitarbeitenden gehört die TU zu den größten Universitäten Deutschlands.