Horst Berlin Dienstag, 13.12.2022 | 19:32 Uhr

Es muss halt auch kontrolliert werden. Am Wochenende in der Ringbahn waren wieder etliche Menschen der Meinung, dass das für sie nicht gilt. Angesichts der aktuellen unterschiedlichsten Erkrankungswellen ist die Maskenpflicht die richtige Entscheidung. In asiatischen Ländern war es zur Grippewellenzeit oft in die Eigenverantwortung gelegt. In Berlin ist manch Bettler cleverer als ein "normaler" Fahrgast im Umgang mit der Maskenpflicht. Vielleich könnte man ein Gesichtserkennungsprogrqmm mit den Videokameras verknüpfen und die Menschen dann auch noch einmal über die BVG-Seite auf ihr wenig rücksichtsvolles Verhalten hinzuweisen?