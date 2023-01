Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) prüft in dieser Woche in Berlin, ob sie Beobachter zur Wiederholungswahl am 12. Februar entsendet.

Dazu würden Gespräche mit Vertretern von Auswärtigem Amt, Behörden, Parteien und Verbänden geführt, teilte die OSZE am Montag in Warschau mit.