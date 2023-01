Gründungsjahr: 2015, trat 2016 erstmals bei der Abgeordnetenhauswahl an.

Profil: Ein-Themen-Partei, die sich dafür einsetzt, Alterskrankheiten wie Krebs, Herzinfarkt oder Alzheimer besser zu bekämpfen. Hat sich Ende November 2022 in „Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“ umbenannt und legt jetzt den Fokus darauf, dass durch die Fortentwicklung der modernen Medizin ein unbegrenzt langes Leben für alle möglich sei. Auf den Berliner Wahlzetteln steht sie am 12. Februar 2023 noch unter ihrem alten Namen.

Mitglieder: ca. 50 (Berlin), ca. 320 (bundesweit)

Wichtigste Ziele/Forderungen: Wesentlich mehr Staatsgelder investieren in den Bau und Betrieb zusätzlicher Forschungseinrichtungen sowie in die Ausbildung von mehr Menschen in den relevanten Bereichen, was den Ausbau der entsprechenden Fachbereiche an den Universitäten wie Biochemie, Molekularbiologie und Medizin mit einschließt // In alle anderen politischen Themen will sich die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung nicht einmischen. Diese können im Fall einer Teilnahme an einer Regierungskoalition von den Koalitionspartnern behandelt werden.

Link zum Wahlprogramm: Berliner Landeswahlprogramm [parteifuergesundheitsforschung.de]

Webseite: Partei für Gesundheitsforschung [parteifuergesundheitsforschung.de]

Social Media:

Facebook: 1.321 Follower (facebook.com/parteifuergesundheitsforschung),

Twitter: 193 Follower (@mehrForschung)

YouTube: 138 Abonnent:innen (Partei für Gesundheitsforschung - YouTube)