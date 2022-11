Zum ersten Mal in der Geschichte muss eine Berliner Wahl wiederholt werden. Das hat das Landesverfassungsgericht am Mittwoch entschieden. Grund sind die zahlreichen Pannen bei der Wahl 2021. Nun muss Anfang 2023 erneut gewählt werden.

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 muss komplett wiederholt werden. Das hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin am Mittwoch entschieden. Demnach werden die Wahlen im gesamten Stadtgebiet für ungültig erklärt, so Gerichtspräsidentin Ludgera Selting. Dies sei "wegen Häufigkeit und Schwere der Wahlfehler erforderlich". Betroffen sind auch die Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen.

Das Verfassungsgericht des Landes hat am Mittwochvormittag entschieden, dass die Berlin-Wahl wiederholt werden muss. Es geht um die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. rbb|24 überträgt live - hier, auf den Social-Media-Kanälen und im rbb Fernsehen

Dem Land bleiben jetzt 90 Tage Zeit, um die Wahl zu wiederholen. Im Gespräch ist der 12. Februar 2023 als Termin.



Die Entscheidung war so erwartet worden, nachdem Gerichtspräsidentin Selting bereits bei einer mündlichen Verhandlung im September erklärt hatte, dass angesichts der zahlreichen Wahlpannen eine "vollständige Ungültigkeit" der Wahl in Betracht komme.

Am 26. September 2021 waren - mitten in der Corona-Pandemie - in Berlin auch der Bundestag und die zwölf Bezirksparlamente neu gewählt worden. Hinzu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Nebenher lief außerdem der Berlin-Marathon.

Folge dieser Ballung und schlechter Vorbereitung waren massive Probleme, etwa falsche oder fehlende Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, die zeitweise Schließung von Wahllokalen sowie lange Schlangen davor. Zum Teil stimmten Wähler noch nach 18 Uhr oder etwa auf eilig kopierten Stimmzetteln ab, weil Nachschub ausblieb.