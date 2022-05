Union startet am 20. Juni in die Saisonvorbereitung

Eine Woche nach dem Ende der Bundesligasaison 2021/22 hat der FC Union Berlin seinen Plan für die Sommervorbereitung auf die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Am Samstag vermeldete der Europaligist, dass er am 20. Juni in die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 starten wird. Außerdem steht ein Trainingslager in Österreich auf dem Programm der Köpenicker, die dazu mindestens sieben Testspiele absolvieren werden.

In den ersten Tagen nach der Rückkehr der Union-Profis aus deren Sommerpause stehen wie üblich zahlreiche medizinische Tests auf dem Plan. Anschließend plant der Club, am 23. Juni traditionell für ein Kurztrainingslager nach Bad Saarow zu reisen. Es folgen drei Testspiele auf fremdem Boden, ehe Union am 9. Juli den irischen Klub Bohemians Dublin zum offiziellen Saisonauftakt im Stadion an der Alten Försterei empfängt. Es ist der erste Besuch des letztjährigen Teilnehmers an der Qualifikation zur Conference League in Berlin.

Das Unioner Trainingslager in Österreich startet anschließend am 11. Juli und ist bis zum 20. Juli angesetzt. Auch dort steht für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer weitere Testspiele an. Das letzte Freundschaftsspiel vor dem Saisonstart findet am 23. Juli wieder im eigenen Stadion statt. Den Startschuss zur kommenden Spielzeit markiert dann die erste Runde des DFB-Pokals, die vom 29. bis zum 31. Juli ausgespielt wird.