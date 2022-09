Hertha unter Zugzwang - Kein Kleinklein in Augsburg

Fr 02.09.22 | 17:39 Uhr

imago images / MIS Audio: rbb24 Inforadio | 31.08.2022 | Dennis Wiese | Bild: imago images / MIS

Am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga erwartet Hertha BSC nach dem schweren Auftaktprogramm eine wohl machbare Aufgabe. Am Sonntagnachmittag geht es für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz zum FC Augsburg. Von Dennis Wiese

Das Thema der Woche Der scheinbar nie enden wollende Transfersommer ist seit Donnerstagabend rum. Fredi Bobic kann nach eigener Aussage endlich wieder zum Frisör, weil die Zeit des Spielertransferierens für den Manager vorerst abgeschlossen ist. Und Trainer Sandro Schwarz hat nun die Spieler um sich herum, mit denen er zumindest bis zum Wintertransferfenster im Januar arbeiten wird. Gleich 20 Kicker haben Hertha verlassen. Sieben externe Neuzugänge tragen nun erstmals das blau-weiße Trikot. Wie gut ist diese neue Hertha? Wird Stürmer-Neuzugang Wilfried Kanga, der noch auf seinen ersten Bundesligatreffer wartet, zum erhofften Torjäger? Kann der neue Innenverteidiger Agustin Rogel die lange wacklige Abwehr stabilisieren? Diese Fragen sind das Thema der Woche und der kommenden Monate. Manager Fredi Bobic beschreibt im Interview im rbb24 Inforadio die Mentalität der Neuzugänge: "Wir haben Spieler dazugeholt, die richtig Bock hatten, zu Hertha zu kommen. Nicht nach Berlin, sondern zu Hertha. Das war die große Überschrift bei diesen Transfers. Deshalb haben wir auch Agustin Rogel geholt."

Persomal imago images/Jan Huebner Herthas Transfersommer - Eine klarere Handschrift, aber immer noch Fragezeichen Seit mehr als drei Jahren befindet sich Hertha BSC im Dauerumbruch. Auch in diesem Sommer musste Manager Fredi Bobic einen aufgeblähten Kader finanziell abspecken und sportlich in eine klarere Richtung lenken. Die rbb|24-Transferbilanz von Marc Schwitzky

Der Gegner Nach dem sehr anspruchsvollen Auftaktprogramm gegen Union, Frankfurt, Mönchengladbach und Dortmund ist der FC Augsburg wohl der erste Gegner, den Hertha schlagen muss. Die Augsburger verloren ihr Auftaktspiel im eigenen Stadion klar mit 0:4 gegen Freiburg. Dann konnte Augsburg in Leverkusen mit 2:1 gewinnen. Auch dank eines überragenden Torwarts - Unions früherer Nummer Eins Rafal Gikiewicz. Die folgenden Spiele gegen Mainz und in Hoffenheim gingen wieder verloren. Hertha könnte mit einem Sieg also an Augsburg vorbeiziehen. Hertha-Trainer Sandro Schwarz sagte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass er ein sehr kampfbetontes Spiel gegen Augsburg erwartet: "Sie haben in allen Spielen bislang mit einer Dreierkette gespielt, gerade im Mittelfeld verteidigen sie sehr mannorientiert. Da müssen wir uns durchsetzen und wird dürfen uns nicht auf Kleinklein einlassen." Seit dieser Saison wird Augsburg von Enrico Maaßen trainiert. Für den 38-Jährigen, der von Dortmunds zweiter Mannschaft kam, ist Augsburg die erste Trainerstation in der Bundesliga.

Ein historisches Duell Kühl war es an jenem 15. Mai 2011 im Berliner Olympiastadion. Gerade einmal 16 Grad Celsius erreichte das Thermometer in der Spitze. Die große Schüssel aber erlebte einen Sonntagnachmittag, der in Erinnerung bleibt: Hertha-Kapitän Andre Mijatovic stemmte vor mehr als 77.000 Zuschauern die Meisterschale in die Berliner Luft.

Personal IMAGO/Matthias Koch Bei Hertha fehlen: Dong-jun Lee (Knieverletzung)

Kelian Nsona (Kreuzbandriss)

Linus Gechter (Mandeloperation)

Jessic Ngankam (Knieverletzung)





Nein, Sie haben sich nicht verlesen. Hertha feierte nach einem 2:1-Erfolg gegen den FC Augsburg tatsächlich den Gewinn der Meisterschaft, wenn auch in der 2. Bundesliga. Und noch viel wichtiger: den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Und so war es an diesem letzten Spieltag der Saison weniger das Gekicke an sich – Lasogga, Kobiashvili und Augsburgs Hain hatten getroffen – das das Prädikat "historisch" verdient hätte, sondern vielmehr der Rahmen: Das proppenvolle Olympiastadion bedeutete fast eine Zweitliga-Rekordkulisse. Zugleich war es ein würdiger Rahmen für den Abschied von Herthas Rekordspieler: Ein gewisser Pal Dardai beendete nach seinem 297. Ligaspiel für die Berliner seine Profi-Karriere. Zudem standen beide Vereine schon vor diesem Duell als Aufsteiger fest. Für den FC Augsburg ging es erstmals in die Bundesliga. Mit kleinen Mitteln und solider Arbeit halten sich die Fuggerstädter seit jenem Jahr 2011 im Oberhaus.

So könnte Hertha spielen

Trainer Sandro Schwarz hat Verstärkung für die ausgedünnte Innenverteidigung bekommen: Der Uruguayer Agustin Rogel ist fit, spielte vergangene Woche noch 90 Minuten in der Abwehr von Estudiantes de la Plata in der argentinischen Liga. Doch nach der langen Anreise, dem Wechsel und den vielen neuen Eindrücken wirke der Neuzugang noch etwas müde, so Schwarz. Gut möglich, dass Filip Uremovic nach abgesessener Sperre und auskurierter Verletzung in die Innenverteidigung zurückkehrt. Ivan Sunjic könnte im defensiven Mittelfeld ebenfalls zurück in die Startelf rutschen. Dann müsste wohl der gegen Dortmund enttäuschende Jean-Paul Boetius weichen. Die erwartete Aufstellung: Christensen – Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt – Sunjic, Tousart, Serdar – Lukebakio, Kanga, Ejuke Der rbb|24-Tipp: Hertha BSC holt einen Punkt. Sendung: rbb24, 02.09.2022, 18 Uhr