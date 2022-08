Es ist bekanntlich ja selten alles schlecht. In der Saison 2020/21 gab es bei Hertha BSC einmal mehr immens viel zu kritisieren, schließlich musste die Mannschaft von Rückkehrer Pal Dardai in einem dramatischen Schlussspurt vor dem Abstieg gerettet werden. Einer der sehr wenigen Lichtblicke der Saison: Jhon Cordoba. Der Mittelstürmer war vor der Saison für stolze 15 Millionen Euro von Ligakonkurrent Köln an die Spree gewechselt. Manager Michael Preetz nahm viel Geld in die Hand, um den gegangenen Vedad Ibisevic, der jahrelang Herthas Lebensversicherung darstellte, zu ersetzen.

Ende Januar 2021 wurde er sogar vom Spiel- und Trainingsbetrieb suspendiert. Kayserispor befand sich in einer schweren Krise, im Zuge des Abstiegskampfes wurde entschieden, dass Kanga nicht die erwünschten Leistungen erbringen würde. Nach nur einem Jahr war auch bei Kayserispor wieder Schluss, das zerrüttete Verhältnis zwischen Klub und Spieler war nicht zu flicken. Kanga war womöglich am Tiefpunkt seiner Karriere angekommen und zog weiter.

In seinen drei Jahren bei Angers erlebte Kanga jedoch nie seinen Durchbruch, drei Treffer in 36 Spielen waren schlichtweg zu wenig, um dem Stempel "ewiges Talent" zu entkommen. 2020 kam es zur Trennung, der Mittelstürmer versuchte sich erstmals in einem anderen Land. Es kam zum Wechsel in die Türkei zu Kayserispor. Der sportliche Neuanfang sollte aber auch in der Süper Lig nicht klappen, drei Tore in 15 Spielen waren die magere Ausbeute Kangas, der bei seinem neuen Klub nie wirklich ankommen sollte.

Kanga wurde von 2010 bis 2017 in der äußerst renommierten Akademie von Paris St. Germain ausgebildet. Die Pariser Fußballschule hat allein in den letzten Jahren beinahe schon unzählige große Talente hervorgebracht: Tanguy Nianzou (Bayern München), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (RB Leipzig) oder Kingsley Coman (Bayern München) sind nur wenige Beispiele. Lange Zeit galt Kanga ebenso als kommender Star, 2017 aber wurde der Franko-Ivorer bei PSG aussortiert. Zuvor hatte er bei einer Leihstation in der dritten französischen Liga immerhin so sehr auf sich aufmerksam gemacht, dass Erstligist Angers SCO ihn unter Vertrag nahm.

Im Sommer 2021 wechselte Kanga in die Schweiz zu den Young Boys aus Bern. Der Klub hatte sich in den vergangenen Jahren durch ein herausragendes Scouting einen Namen gemacht. Etliche Spieler, die vorher unbekannt waren oder Karrierekrisen erlebten, fanden in Bern ihr Glück. Kevin Mbabu (FC Fulham, vorher VfL Wolfsburg), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) oder Jordan Siebatcheu, der in diesem Sommer zu Hertha-Rivale Union Berlin gewechselt ist, sind beste Beispiele für die Entwicklung, die Spieler in Bern noch einmal nehmen können. Kanga reiht sich in diese Liste bestens ein.

Doch auch Kanga brauchte etwas Zeit, um wirklich anzukommen. Die schweren letzten Jahre, die spielfreie Zeit seit Januar und die Eingewöhnung in den Berner Fußball forderten Geduld. In der Hinrunde der Saison 21/22 kam der Mittelstürmer meist als Joker zu Einsätzen, doch bereits in dieser Rolle konnte er auf sich aufmerksam machen. Wirkte er anfangs noch wie ein Fremdkörper im Spiel der Young Boys, explodierte er im Dezember regelrecht: In den letzten vier Spielen des Jahres erzielte er fünf Treffer und legte einen weiteren auf. Hinzu kamen vier Treffer in drei Pokalspielen. Kanga schien aufzublühen und die Anlagen sichtbar zu werden, die Berns Scouts in ihm gesehen hatten. Zu diesem Zeitpunkt erzielte der heute 24-Jährige alle 71 Minuten ein Tor – eine hervorragende Quote.