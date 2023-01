Albas Basketballerinnen kassieren vierte Niederlage in Serie

Das erste Viertel gestaltete sich relativ ausgeglichen. Beide Seiten überzeugten streckenweise in der Offensive. Am Ende konnte sich Osnabrück im ersten Abschnitt mit 18:13 gegen das Team von Cristo Cabrera, der Deeshyra Thomas, Henri Höfermann, Leoni Kreyenfeld , Stefanie Grigoleit und Maggie Mulligan zu Beginn aufs Feld geschickt hatte, durchsetzen.

Die Basketballerinnnen von Alba Berlin müssen bereits die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Die Albatrosse verloren am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den Tabellenneunten Panthers Osnabrück mit 60:64 (27:28). Die Berlinerinnen stehen weiterhin auf dem sechsten Rang.

Am Sonntag empfängt Alba Berlin die Telekom Baskets Bonn zum Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga. Dank Maodo Lo und TJ Shorts kommt es dabei zum Duell zweier Top-Guards. Zwei 0er mit Stärken und Gemeinsamkeiten. Von Jakob Lobach

Alba startete dann stark in den zweiten Durchgang und kam durch Mulligan beim Stand von 20:20 zum Ausgleich. Bis zur Halbzeitsirene blieb es eng, Tessa Stammberger sorgte schließlich mit einem Buzzer dafür, dass die Berlinerinnen in der Sömmeringhalle vor fast 1.200 Zuschauern mit nur einem Zähler Rückstand in die Pause gingen. Nach den ersten beiden Vierteln stand es 28:27 für Osnabrück.

Das dritte Viertel gehörte dann aber klar den Gästen, die mit einem komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung in die letzten zehn Minuten gingen. 46:37 stand es vor dem vierten Viertel für die insbesondere in der Defensive nun starken Osnabrückerinnen. Zwar kämpften sich die Albatrosse im letzten Durchgang mit einer ansprechenden Leistung nochmal zurück ins Spiel und Thomas gelang sogar noch der zwischenzeitliche Ausgleich, doch am Ende sicherte sich Osnabrück den verdienten 64:60-Sieg.