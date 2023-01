Es ist ein ausführliches Dehnprogramm, das Maodo Lo in einer der Ecken von Albas Trainingszentrum in der Schützenstraße absolviert. Auf einer dünnen Matte liegend, mit Hilfe eines kleinen Schaumstoffballs und mitunter leicht schmerzverzerrtem Gesichtsausdruck rollt, stretcht und massiert der Aufbauspieler von Alba Berlin die Belastung intensiver vergangener Tage aus den vielbeanspruchten Muskeln. Zwei Siege gegen den FC Bayern und Armani Mailand sowie eine Niederlage gegen Real Madrid stehen auf Albas Arbeitszeugnis seit dem vergangenen Sonntag.

Es waren drei Topspiele, die an diesem Wochenende in einem echten Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga (BBL) gipfeln. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) empfängt Alba die Telekom Baskets Bonn in der Max-Schmeling-Halle. Es ist nicht nur das Duell zwischen dem Berliner Tabellenzweiten und dem Bonner Tabellenführer, sondern auch das zweier besonderer Aufbauspieler. So wird Maodo Lo am Sonntag auf Bonner Seite in TJ Shorts der vielleicht beste Spieler der bisherigen BBL-Saison gegenüberstehen. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Guards gehen dabei deutlich über die geteilte Trikotnummer 0 hinaus.

Den Anfang macht die Position. Als Point Guards führen Lo und Shorts ihre Mannschaften auf dem Parkett an, dirigieren das Spiel sowie ihre Mitspieler und bestimmen so auch das Tempo einer Partie. Ganz zwangsläufig spielen Lo und Shorts also Schlüsselrollen in ihren jeweiligen Mannschaften. Während Maodo Lo seinen Wert für Alba in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt hat, ist der von TJ Shorts für Bonn sogar noch größer. "Das Bonner Spiel baut auf ihm und seinen Skills auf, es ist nach ihm konzipiert", sagt auch Lo.

Nach Stationen in Hamburg und Crailsheim, ist TJ Shorts dieser Tage das Herz und der Hauptakteur der bislang so stark spielenden Bonner Mannschaft. Obwohl der 25-jährige US-Amerikaner mit seinen nur 1,75 Metern auf dem Parkett wie ein Zwerg unter Riesen wirkt, fallen seine Qualitäten sofort ins Auge, wenn man ihm beim Spielen zuschaut. Vom Bonner Trainer Tuomas Iisalo mit größtmöglichen Freiheiten ausgestattet, wirbelt Shorts beinahe mühelos durch gegnerische Defensiven.