Die Sportvereine in Berlin haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Wie der Landessportbund (LSB) am Donnerstag mitteilte, verzeichneten sie im vergangenen Jahr 5.324 neue Mitglieder, was einem Zuwachs von 6,6 Prozent entspricht.

"Diese Zahlen übertreffen die Erwartungen" so der LSB weiter. "Wir haben nicht nur das Vor-Corona-Niveau erreicht, sondern es stark übertroffen. Das ist das größte Wachstum seit der Wiedervereinigung", sagte LSB-Präsident Thomas Härtel über die 729.622 Vereinsmitglieder vom Stand 1. Januar 2023. "Wir wachsen schneller als die Stadt", sagte LSB-Direktor Friedhard Teuffel.