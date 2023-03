Neues Jahr, neue Daten: Mitte März veröffentlichte der Landessportbund Brandenburg (LSB) seine Mitgliederzahlen für das Jahr 2022 . Erstmals mehr als 360.000 Mitglieder in den Brandenburger Sportvereinen und ein Plus von 16.600 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr waren positive Nachrichten nach einer komplizierten Zeit für den Sport. Sie sind auch der Anlass für ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des LSB, Andreas Gerlach.

Andreas Gerlach: Ich kann nur den Hut ziehen vor der Arbeit unserer vielen Vereine. Dass sie es geschafft haben, diese Mitgliederzahlen an sich zu binden, ist beeindruckend. Das muss man klar so sagen.

Sportvereine in Brandenburg haben so viele Mitglieder wie noch nie

Mehr als 360.000 Mitglieder insgesamt, ein großes Plus im Vergleich zu 2021 und mehrere Tausend Mitglieder mehr als vor Beginn der Corona-Pandemie. Wie ordnen Sie diese Zahlen ein?

Ich finde diese gesteigerte Anzahl an Mitgliedern sehr beachtlich, habe sie aber auch ein bisschen erwartet. In den Corona-Jahren ist die Sehnsucht, Sport zu treiben, nochmal angestachelt worden. Gleichzeitig konnten wir zu der Zeit aber einen kompletten Jahrgang an Kindern nicht in den Vereinen unterbringen. Die sind jetzt da und wollen natürlich Sport treiben.

Machen also junge Kinder statt älteren Rückkehrern den Großteil der 16.600 neuen Mitglieder in den Vereinen aus?

Im Bereich von null bis sechs und sieben bis 14 Jahren haben wir definitiv mit die größten Zuwächse. Das lässt sich klar auf die Entwicklungen der letzten Jahre zurückführen. Wer zurückgekommen und wer neu eingetreten ist, können wir leider nicht ganz exakt feststellen. Aber ich tendiere dazu, dass mindestens 80 Prozent neu in den Vereinen sind und etwa 20 Prozent wieder eingetreten sind.

Dabei gab es zu den Hochzeiten der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen große Sorgen um die Sportvereine. Waren diese Sorgen im Nachhinein unberechtigt?

Nein, die Sorgen waren definitiv berechtigt. Es gab komplette Schließungen der Hallen und wir hatten über einen langen Zeitraum keine richtige Perspektive, wann sich was wie ändern würde. Da war der Zusammenhalt innerhalb der Vereine ganz wichtig. Man darf auch nicht vergessen, dass es teils wirklich gute Zeichen von der brandenburgischen Politik gab. Etwa die Corona-Hilfen, die es uns ermöglicht haben, unbürokratisch zu helfen, wenn Vereine drohten, insolvent zu gehen.