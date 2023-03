Gegen die spielstarken Mainzer wird es für Hertha allerdings keine leichte Aufgabe, den zweiten Heimsieg in Folge zu holen ( zuletzt 2:0 gegen Augsburg ). Sandro Schwarz' Ex-Klub zeigt sich momentan in glänzender Verfassung. Die letzten vier Bundesliga-Spiele konnte das Team von Trainer Bo Svensson gewinnen, steht mit 35 Punkten auf Platz 7 der Tabelle und hat momentan sogar Chancen auf die internationalen Startplätze.

Hertha BSC steht im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 unter Zugzwang. Durch den 2:0-Sieg des VfL Bochum in Köln am Freitagabend ist das Tabellenende der Fußball-Bundesliga noch einmal enger zusammengerückt. Von Platz 18 (Schalke) bis Platz 14 (Bochum) sind es gerade einmal drei Punkte. Die Hertha (Platz 15) muss also gegen Mainz punkten, will man nicht Gefahr laufen, wieder auf einen Abstiegsplatz zu rutschen.

Personell kann Sandro Schwarz so gut wie aus dem Vollen schöpfen. Nur Boetius (Schulter), Ejuke (Bänder) und Nsona (Knie) fallen aus. Im Vergleich zum Spiel in Leverkusen nimmt der Hertha-Trainer für seine 3-5-2-Formation zwei Veränderungen vor: In der Abwehr bekommt der wiedergenesene Marton Dardai seine Chance auf links in der Dreierkette. Im Angriff ersetzt Jessic Ngankam als Stürmer Dodi Lukebakio.

Auf der Gegenseite setzt Bo Svensson auf seine Stammelf der letzten, erfolgreichen Spiele. Einzig Anton Stach rückt ins zentrale Mittelfeld an Stelle von Dominik Kohr in ein 3-4-3-System, in dem der Ex-Unioner Marcus Ingvarsten auf dem rechten Offensivflügel auflaufen wird. Toptorschütze Karim Onisiwo ist zwar zurück nach Kniebeschwerden, bleibt aber zunächst auf der Bank.

Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Berliner Olympiastadion.