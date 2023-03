Erdbeben in der Türkei

Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Regionalligist Berliner AK haben ein Benefizspiel zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei vereinbart. Die Partie findet am Freitag, den 24. März und somit während der Länderspielpause statt, wie Hertha am Freitag mitteilte. Anpfiff im Poststadion ist demnach um 15:30 Uhr.

Alle Einnahmen der Begegnung kommen Hertha zufolge den Erdbebenopfern zu Gute. Dabei soll ein Großteil des Geldes in die Errichtung eines Container-Dorfes in der besonders stark betroffenen Region Türkoğlu/Kahramanmaraş fließen. Somit sollen jene Menschen eine zwischenzeitliche Heimat finden, deren Häuser und Wohnungen durch die Erdbeben unbewohnbar geworden sind.