Den Füchsen war der Wille, jedes Spiel wie ein Finale, um die Meisterschaft auszutragen, sofort anzusehen. Robert Weber brachte die Berliner per Siebenmeter in Führung. Hannover agierte allerdings kaum weniger mutig, sodass sich von Beginn an eine äußerst temporeiche Begegnung entwickelte. Die Füchse agierten insgesamt effizienter, nach sechs Minuten führten sie mit 5:3. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Mijajlo Marsenić in der 7. Minute hätte Berlin Wind aus den Segeln nehmen können, doch den Recken fehlte weiter die Konsequenz im Abschluss.

Auch danach blieben die Füchse in einem weiterhin sehr schnellen Spiel in Führung, auf Gegentreffer wurde immer wieder direkt geantwortet – 10:8 hieß es aus Füchse-Sicht nach 15 Minuten. Hannover nahm dann aufgrund einiger Unkonzentriertheiten – defensiv wie offensiv – eine Auszeit, um sich neu zu sortieren. Durch stärkeres Rückraumspiel konnten die Gastgeber mehr Gefahr entwickeln und nach 17 Minuten auf 11:12 verkürzen. Die Füchse reagierten ebenso mit einer Auszeit, um die Abwehr anzupassen. Nachdem auch Paul Drux sich eine Zwei-Minuten-Strafe verdient hatte, kam ein deutlich stringenteres Hannover in der 22. Minute zum 12:12-Ausgleichstreffer.

Die Füchse ließen sich davon allerdings nicht irritieren, sondern antreiben. Gefühlt im Sekundentakt erhöhten die so schnell spielenden Hauptstädter vor der Pause auf 18:15. Ein leistungsgerechter Halbzeitstand, auch aufgrund der Torhüterauftritte.