Das Ausscheiden im Pokal gegen Eintracht Frankfurt hatte vor allem zwei Gründe: Eine wackelige Defensive und eine inzwischen schon fast gewohnt schwache erste Hälfte. Gegen die Eintracht fehlten vor allem zu Beginn die Aggressivität und Kompaktheit, die Union sonst auszeichnen. Das beschäftigt Trainer und Mannschaft. "Du kannst dir nicht erlauben, immer eine Halbzeit her zu schenken", sagte Trainer Urs Fischer ungewohnt deutlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Mittelfeldspieler Janik Haberer stellte fest, dass der Trend kein Zufall sein könne: "Es kann ein Mal passieren, in der Häufigkeit ist es aber nicht normal". Das Problem habe man deshalb ausführlich besprochen, sagt Haberer.

Was genau besprochen wurde, das verrieten die Beteiligten nicht, Urs Fischer sagte nur: "Ich glaube, Old School wäre: Man sollte die Spieler mal bestrafen". Der Schweizer machte allerdings deutlich, dass er nicht "old shool" ist und deshalb keine derartigen Maßnahmen zu erwarten seien. "Die Mannschaft wendet immer auf, man kann den Jungs keinen Vorwurf machen", sagte Fischer und hatte noch eine Lebensweisheit parat: "Lauter werden heißt auch nicht zwingend, dass es dann besser wird". Das sei ein "Trugschluss".

Dennoch haben die vergangenen Wochen mit den schwachen Spielhälften und ungewohnten Defensivlücken ihre Spuren hinterlassen. Obwohl Union immer noch auf Platz drei steht, sechs Punkte Vorsprung auf einen Europa League-Platz hat und mit einem Sieg sogar Zweiter werden könnte, sagt der Trainer: "Das Wort Champions League müssen wir nicht in den Mund nehmen, dann musst du anders auftreten, nicht so wie in den letzten Spielen." Die Zielsetzung "Internationales Geschäft" sei deshalb richtig formuliert - auch über die zweite Europa League-Teilnahme in Folge würde man sich in Köpenick freuen. Die zwischenzeitlichen Ausfallerscheinungen in der Abwehrarbeit allerdings (wie zuletzt in Frankfurt) wird Trainer Fischer nicht mehr lange verzeihen.