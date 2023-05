Und doch steht außer Frage, dass Alba wieder mal als einer der Top-Favoriten in die Playoffs gehen wird. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1991 erreichte Alba in jeder Saison – somit bereits 33 Mal in Folge – die Ausscheidungsrunde. Elf Mal krönten sich die Albatrosse zum Deutschen Meister – zuletzt in drei Spielzeiten hintereinander. Das Dutzend soll in den kommenden Wochen vollgemacht werden. "Es ist unser Ziel, den Titel zu verteidigen und wieder Meister zu werden. Dafür muss man aber jeden Schritt gehen und das ist nicht einfach", sagt Albas Spielmacher Maodo Lo vor dem ersten Viertelfinalspiel seiner Mannschaft gegen ratiopharm Ulm am Sonntag (15 Uhr) im Gespräch mit dem rbb.

Als erster Schritt auf dem Weg zum nächsten Titel muss nun also ein Gegner bezwungen werden, den die Albatrosse gut kennen – und sehr schätzen, auch wenn Alba beide Duelle in der regulären Saison klar gewinnen konnte (110:83 in Ulm und 91:79 in Berlin). "Ulm hat auch in dieser Saison wieder ein sehr talentiertes Team. Und die Playoffs sind natürlich nochmal ganz anders als die Hauptrunde. Wir haben großen Respekt vor unserem Gegner: Die Ulmer sind seit Jahren erfolgreich und schneiden in den Playoffs regelmäßig gut ab. 2016 stand Ulm im Finale, vor zwei Jahren haben wir uns im Halbfinale einige spannende Playoff-Schlachten geliefert", sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda zu Beginn der Woche in einem Interview. Als Siebter der Hauptrunde habe Ulm nichts zu verlieren, so Ojeda weiter, vielmehr liege der Druck bei Alba "und das ist extrem gefährlich."

Aus organisatorischen Gründen wechselt das Heimrecht in dieser Best-of-Five-Serie nach jedem Spiel - als Ausnahme vom üblichen "2-2-1"-Modus. Alba startet aufgrund der besseren Hauptrundenplatzierung am Sonntag vor heimischer Kulisse in der Arena am Ostbahnhof, ehe das zweite Duell am kommenden Mittwoch (19 Uhr) in der Ulmer Halle steigt. Ein mögliches fünftes Spiel um den Einzug ins Halbfinale würde dann wiederum am 26. Mai (20:30 Uhr) an der Spree stattfinden.