Alba Berlin hat gegen ratiopharm Ulm seinen 30. Saisonsieg gefeiert. Im vorletzten Spiel vor den Playoffs gewannen die Albatrosse ungefährdet und wirken nach dem Patzer in Bonn gewappnet für die K.o.-Phase.

Nach der Niederlage im Spitzenspiel in Bonn haben die Basketballer von Alba Berlin in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. In der Arena am Ostbahnhof gewannen die Albatrosse am Sonntagnachmittag vor 10.886 Zuschauern mit 91:79 (48:33) gegen ratiopharm Ulm. Es könnte bereits die geglückte Generalprobe für die Playoffs gewesen sein: Stand jetzt treffen die beiden Teams in wenigen Wochen im Viertelfinale wieder aufeinander.

Bester Werfer bei Alba waren Jaleen Smith und Tim Schneider mit jeweils 13 Punkten.