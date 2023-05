Alba Berlin hat sein letztes Punktspiel in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga problemlos gewonnen. Die Berliner siegten am Donnerstag beim bereits als Absteiger feststehenden Team von medi Bayreuth mit 83:72 (47:34). Sportlich war die Partie allerdings bedeutungslos, da Alba wohl als Tabellenzweiter in die Playoffs starten wird.

Beste Berliner Werfer waren der starke Maodo Lo mit 27 Punkten sowie Jaleen Smith und Yanni Wetzell mit je 14 Punkten.