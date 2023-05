Die Volleys blieben zunächst stabil. Mit dem Aufschlag entwickelten sie massiv Druck auf den Gegner, vor allem Zuspieler Johannes Tille zeichnete sich in diesem Element aus. Ihr starker Service verhalf der Mannschaft auch zu vielen gelungenen Abwehraktionen. Im Block erwies sich insbesondere Nehemiah Mote als Bollwerk. Selbst an Einerblocks von Mote zum 15:10 und Ruben Schott zum 22:13 scheiterte der VfB.

Die BR Volleys strahlten zu Anfang jene Dominanz aus, mit der sie schon 48 Stunden zuvor bei ihrem eindrucksvollen 3:0-Erfolg in Friedrichshafen beeindruckt hatten. Nach einem erfolgreichen Angriff von Marek Sotola führten die Gastgeber im ersten Satz zwischenzeitlich sogar mit neun Punkten Vorsprung (22:13). Timothee Carle, der vom VfB stark in der Annahme gefordert wurde, verwandelte den dritten Satzball.

Der dritte Satz wurde einmal von der vielleicht größten Stärke der Volleys eröffnet: Den Aufschlägen, die es jedem Gegner ungemein schwer machen. Friedrichshafen ließ sich davon wie auch den verlorenen vorangegangenen Sätzen jedoch nicht demoralisieren, zwischenzeitlich führten die Süddeutschen sogar mit 10:7. Vor allem die sauberere Arbeit im Block ließ Friedrichshafen noch einmal angreifen, auch die Kommunikation untereinander funktionierte nun deutlich besser und ließ den VfB organisierter daherkommen. Beim Stand von 12:8 nahmen die Volleys eine Auszeit, um das gegnerische Momentum zu brechen.

Der Punkteabstand konnte zunächst jedoch nicht verkürzt werden, Friedrichshafen baute ihn zwischenzeitlich sogar auf 16:10 aus. Die Körpersprache des VfB war eine gänzlich andere als noch in den ersten beiden Sätzen – in dieser Verfassung war man eine echte Herausforderung für die Volleys, die die kleinen Momente kaum noch für sich entschieden. Den Berliner wurde es zu keinem Zeitpunkt ermöglicht, wirklich in den Satz finden. So verkürzte Friedrichshafen hochverdient auf 1:3.