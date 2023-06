Die Fußball-Clubs Hertha BSC und 1. FC Union Berlin sind vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Geldstrafen belegt worden. Wie der DFB am Dienstag mitteilte, ist der Grund dafür der Einsatz von Pyrotechnik von den Anhängern beider Teams in der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Wird in einem Fußball-Stadion Pyrotechnik abgebrannt oder ist ein beleidigendes Banner zu sehen, werden die Vereine anschließend zur Kasse gebeten. Wie die Strafen berechnet werden, was mit dem Geld passiert und wieso das Verfahren umstritten ist. Von Ilja Behnisch

Absteiger Hertha muss dabei tiefer in die Tasche greifen. Weil die Fans sowohl beim Auswärtsspiel gegen Schalke 04 am 28. Spieltag als auch beim Heimspiel gegen Werder Bremen am 29. Spieltag Pyrotechnik gezündet hatten, muss der Zweitligist in der Summe 26.000 Euro zahlen. Davon können bis zu 8.600 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Die Köpenicker müssen derweil 3.000 Euro zahlen, weil bei der Partie am 31. Spieltag in Augsburg nach Angaben des DFB mindestens drei Rauchtöpfe im Gästeblock gezündet worden waren. Beide Vereine haben der Strafe zugestimmt.