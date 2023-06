Hammer-Los für BR Volleys bereits in erster Pokalrunde

Die Partie ist eine Wiederauflage des diesjährigen Playoff-Finals, das die Volleys mit 3:1-Siegen für sich entschieden hatten. Auch im Pokal sind die Berliner Titelverteidiger. "Ich freue mich auf die Aufgabe. Am Ende musst du, um den Pokal zu holen, sowieso gegen alle gewinnen", sagte Volleys-Zuspieler Johannes Tille nach der Auslosung.

Dem deutschen Meister BR Volleys steht bereits in der ersten Runde des DVV-Pokals eine schwere Aufgabe bevor. Im Achtelfinale müssen die Berliner beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen antreten. Das ergab die Auslosung am Montagabend im nordrhein-westfälischen Erkrath.

Ein leichteres Los erwischten hingegen die Netzhoppers KW-Bestensee. Die Brandenburger treffen in der ersten Runde auswärts auf den noch zu ermittelnden Regionalpokalsieger Süd/Ost, also auf einen unterklassigen Club.

Auch die Frauen des SC Potsdam stehen vor einer machbaren Aufgabe. Die Vizemeisterinnen müssen zum Ligakonkurrenten VC Neuwied 77 reisen, den sie in der vergangen Bundesliga-Hauptrunde klar distanziert hatten.

Spieltermin für die erste Runde ist das Wochenende 4./5. November. Die Regionalpokalsieger werden zuvor am 22. Oktober ermittelt. Das Viertelfinale findet bei den Männern zwei Wochen später am 18./19. November statt, die Frauen spielen am 22. November.