Hertha BSC hat Meisterschaftsambitionen – im Beachsoccer. Die Berliner Sandfußballer stehen auf dem dritten Tabellenplatz der Liga und wollen das Ticket fürs Final Four in Warnemünde klarmachen. Von Lynn Kraemer

In der deutschen Beachsoccer-Liga treten elf Mannschaften gegeneinander an. Zwischen Sandball Leipzig, den Bavaria Beach Bazis und den Rostocker Robben sticht Hertha BSC heraus. "Anders als die anderen Vereine müssen wir uns nicht im großen Stil selbst um jeden Euro kümmern", so Kapitän Max Niebel. Der Verein übernehme die Kosten für den Trainingsplatz, die Fahrten und stelle Trikots. "Das heißt aber nicht, dass wir damit Geld verdienen." Für die Spieler ist Beachsoccer immer noch ein Hobby. Zwei bis drei Mal pro Woche trainiert die Mannschaft zusammen. Aber nicht in Berlin, sondern am Veltener Bernsteinsee in Oberhavel. "Das ist auch ein größeres Problem für uns, aber es gibt einfach keinen Beachsoccer-Platz in Berlin", sagt Max Niebel.

Er spielte in seiner Jugend Fußball, verlor dann die Lust und kam über einen Freund zur Sandvariante. Der Untergrund sorgt für spektakulärere Pässe und Tore: "Wenn du einen normalen Fußballpass auf dem Sand spielst, dann kommt der Ball nicht an. Es gibt Sandhügel und der Ball verspringt dann. Deswegen ist es eigentlich am besten, wenn du den Ball in der Luft hältst." Fallrückzieher sind im Sand nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. "Es macht einfach super viel Spaß, wenn du durch den Sand fliegst und dann mit einem Falli den Ball in den Winkel haust", so Niebel.