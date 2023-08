Nach drei Spielen in der 2. Bundesliga steht Absteiger Hertha BSC noch ohne Punkt und ohne Tor da. Kaum hat die neue Saison begonnen, stecken die Berliner in der nächsten Krise, aus der sie derzeit keinen Ausweg zu finden scheinen. Von Lukas Witte

Sie machen weiter! Obwohl Hertha abgestiegen ist, geht der Hauptstadtderby-Podcast mit Ur-Unioner Christian Beeck und Herthas Ex-Kapitän Axel Kruse in seine fünfte Saison. Zum Neustart hat Axel seinen Kumpel Christian, Moderator Dirk und die Haupstadtderby-Hörerin Annette und Michael zum Grillen und Union-Gucken eingeladen. Das Video dieses besonderen Podcasts seht Ihr bald bei rbb24.de/sport. Axel, Christian und Dirk lesen Eure Mails an hauptstadtderby@rbb-online.de

Es scheint eine Klasse tiefer genau so weiter zu gehen, wie es in der Bundesliga aufgehört hatte. Bei den Akteuren herrscht derweil Ratlosigkeit. "Unter der Woche im Training machen wir Tore, kombinieren und haben richtig gute Abschlüsse. Im Spiel bekommen wir das dann einfach nicht aufs Feld", erklärte Kapitän Marco Richter nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Hamburg. Auch Trainer Pal Dardai zeigte sich mit den Trainingsleistungen bisher zufrieden. Allerdings hörte man von ihm auch in der vergangenen Saison immer wieder Lob für den Einsatz unter der Woche – am Ende stand trotzdem der Abstieg.

"Das Training interessiert einen Toten. Was zählt ist, wenn das Licht angeht. Wenn es darauf ankommt, musst du da sein. Wenn das nicht funktioniert, hast du ein Problem", erklärt Kruse. Und dieses Problem macht sich bei Hertha vor allem in der Offensive bemerkbar. Der Bundesliga-Absteiger schafft es aus dem Spiel heraus bisher kaum, sich zu guten Torchancen zu kombinieren. Wenn es überhaupt mal tiefer in die gegnerische Hälfte ging, blieben meist nur Flanken. Dabei zeigten sich deutliche technische Schwächen und fast nie landete der Ball bei einem der Box-Spieler im Strafraum. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Hertha ein Tor schießt, ist so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen", sagt Kruse.