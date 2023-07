Zwischenfall in Zell am See

Nach einem Zwischenfall im Trainingslager von Hertha BSC in Zell am See hat Torwart Marius Gersbeck die Heimreise angetreten. Das teilte der Verein am Montag mit. Gegen den 28-Jährigen laufen derzeit Ermittlungen der österreichischen Polizei, nachdem er in der Nacht zu Sonntag bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Stadtgebiet von Zell am See einen 22-Jährigen so schwer verletzt haben soll, dass dieser anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.