Vincenzo Gualtieri vom Berliner Boxstall AGON hat am Sonntag die Chance, seinen WM-Titel zu verteidigen und sogar einen weiteren zu gewinnen. Eine historische Gelegenheit für einen Boxer, der sich in der Außenseiterrolle pudelwohl fühlt.

Die Liebe für den Boxsport, personifiziert durch seinen ehemaligen Trainer und früheren Box-Weltmeister Graciano Rocchigiani, geht Vincenzo Gualtieri unter die Haut. Gualtieri hat sich "Rocky" – der Spitzname des 2018 bei einem Unfall verstorbenen Rocchigianis – tätowieren lassen. Ein Andenken an seinen ersten Trainer.

Rocchigiani hat maßgeblichen Anteil daran, wo Gualtieri im Herbst 2023 angekommen ist. Am kommenden Sonntagmorgen [ab 5:15 Uhr MESZ in einem Livestream auf sportschau.de] steht im US-amerikanischen Texas der Kampf gegen Janibek Alimchuli statt. Es ist nicht irgendein Kampf – es ist der Größte in Gualtieris Box-Karriere. Der Boxer vom Berliner Boxstall AGON hat am Sonntag nicht nur die Chance, seinen Weltmeistertitel im Mittelgewicht zu verteidigen, sondern auch auf den WM-Gürtel eines zweiten Verbandes.