Die Eisbären Berlin müssen bis auf weiteres auf ihren Stürmer Lean Bergmann verzichten. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag auf seiner Homepage bekanntgab, hat sich der 25-jährige Bergmann eine Verletzung am Unterkörper zugezogen, die eine Operation erfordert und laut den Eisbären "eine Ausfallzeit von drei Monaten" mit sich bringt.

Erst im Sommer war der bereits in den vergangenen Jahren wiederholt von Verletzungen geplagte Bergmann von Adler Mannheim an die Spree zu den Eisbären gewechselt. Vier Spiele absolvierte der Angreifer zum Saisonstart für die Berliner, eher er sich am 1. Oktober im ersten Drittel des Spiels gegen Nürnberg bei einem eigenen Check am Gegner verletzte. Während die "Berliner Morgenpost" von einer Bänderverletzung berichtet, machten die Eisbären am Donnerstag keine genaueren Angaben zur Art der Verletzung.

Dass diese nicht nur für den sehr physisch spielenden Neuzugang Bergmann selbst, sondern auch für die Eisbären ein Rückschlag ist, betonte Sportdirektor Stéphane Richer in einer Meldung des Klubs: "Wir bedauern es sehr, dass sich Lean so schwer verletzt hat. Er ist ein wichtiger Spieler unserer Offensive, war sehr gut in Form und kam immer besser in Schwung. Lean wird von uns alle Zeit zur vollständigen Genesung bekommen."