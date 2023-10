Die Berlinerin Satou Sabally wurde von der nordamerikanischen Basketball-Liga WNBA für die außergewöhnlichen Leistungen in dieser Saison ausgezeichnet. Nachdem Sabally die Dallas Wings zuletzt mit starken individuellen Leistungen bis in das Halbfinale der weltweit besten Liga des Frauen-Basketball geführt hatte, wurde sie nun als eine von fünf Spielerinnen in das sogenannte "All-WNBA First Team" gewählt.

In ihrer dritten Saison in der WNBA hatte die in New York City geborene, aber in Berlin aufgewachsene Sabally sich zuvor endgültig zu einer der besten Basketballerinnen der WNBA und somit auch der Welt entwickelt. Sabally, die große Teile ihrer Basketballjugend bei TuS Lichterfelde verbrachte, war in der vergangenen Spielzeit mit im Schnitt 18,6 Punkten pro Spiel die neuntbeste Scorerin der WNBA, mit 8,1 Rebounds die zehntbeste Rebounderin und mit 2,1 Korbvorlagen Platz 13 in der Liste der Spielerinnen mit den meisten Assists.

Auch angesichts dieser Zahlen wurde Sabally, dessen jüngere Schwester Nyara Sabally ebenfalls in der WNBA aktiv ist, kürzlich bereits zur am meist verbesserten Spielerin der WNBA gewählt. Sowohl diese Auszeichnung als auch die Berufung unter die fünf besten Spielerinnen einer WNBA-Saison hat vor Satou Sabally noch keine deutsche Spielerin bekommen.