Energie Cottbus hat sich nach einigen enttäuschenden Leistungen eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen Babelsberg setzte die Mannschaft von Pele Wollitz auf Konter und siegte am Ende auch in der Höhe verdient.

Schon in den ersten zwei Minuten gab Energie Cottbus die richtige Antwort auf zwei sieglose Spiele in Serie: Nachdem Babelsberg eine Großchance von Tim Heike, der aus drei Metern zum Abschluss kam, noch abwehren konnte, führte der fällige Eckball zum 1:0 für die Lausitzer. Der Babelsberger Kapitän Daniel Frahn traf ins eigene Tor.

Wer ist die Nummer eins in Fußball-Brandenburg? Das zeigt sich am Sonntag, wenn Energie Cottbus und Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost aufeinandertreffen. In der Vergangenheit hatte Energie fast immer die Nase vorn. Diesmal wird ein enges Spiel erwartet. Von Andreas Friebel

Mit der Führung im Rücken setzte Cottbus in der Folge auf eine sichere Defensive und überließ Babelsberg tiefstehend den Ball. Entlastung durch Konter gelang Energie erst ab Mitte der ersten Hälfte wieder, als Babelsberg binnen weniger Minuten mehrere flache Flanken des agilen Phil Halbauer erst in letzter Sekunde klären konnte.

Bereits zwei Minuten später machte er seinen Fehler beinahe wieder wett. Frahn kam im Strafraum an den Ball, aber ein richtiger Abschluss gelang ihm nicht. Trotzdem übernahmen die Babelsberger die Spielkontrolle. Ihr Trainer Markus Zschiesche schickte sein Team im typischen 4-3-3-System auf den Platz. Immer wieder spielten die Potsdamer ihre Angriffe über die Außenbahn. Eine Flanke von Matthias Steinborn fand in der neunten Minute den Kopf von Frahn, der das Cottbusser Tor erneut nicht traf.

Die größte Cottbusser Chance seit dem 1:0 vergab dann Joshua Putze in der 29. Spielminute, als er aus kurzer Distanz Babelsberg-Keeper Luis Klatte anschoss. Auch in den Minuten danach machte Babelsberg das Spiel und Cottbus konterte. Nach einer Balleroberung am eigenen Strafraum war es Halbauer, der über das ganze Feld dribbelte und Maximilian Oesterhelweg einsetzte. Sein Rechtsschuss aus 20 Metern ins rechte untere Eck sorgte für das 2:0 und große Freude beim Cottbusser Publikum. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt auf der Bank gesessen und nutzte am Sonntag seine Chance in der Startelf.