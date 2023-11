In der Fußball-Regionalliga-Nordost kassierten die Berliner Vereine in den Samstagspartien des 13. Spieltags jeweils eine Niederlage. Die VSG Altglienicke kam im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz nicht über ein 2:3 hinaus, verschlief dabei in beiden Hälften die Anfangsphase. Der BFC Dynamo musste – trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt – im Spitzenspiel in Erfurt eine 1:3-Niederlage hinnehmen.

Die VSG Altglienicke handelte sich gegen den ZFC Meuselwitz eine 2:3-Heimpleite ein. Gegen die Thüringer verschlief die Mannschaft von Trainer Karsten Heine die Anfangsphase komplett. Meuselwitz kombinierte sich in der 3. Minute in den Fünfmeterraum, wo Amer Kadric für den ZFC nur einzuschieben brauchte. Drei Minuten später war es Luca Bürger, der aus 14 Meter abzog und so das 2:0 für die Gäste besorgte. VSG-Keeper Lino Kasten sah bei diesem Gegentreffer nicht gut aus.

Bis zur 20. Minute spielten nur die Gäste, ehe Altglienicke besser in die Partie kam. Gute Chancen sprangen jedoch nicht heraus. Karsten Heine war mit dem Auftritt seines Teams überhaupt nicht einverstanden und sah sich gezwungen bereits in der 36. Minute dreimal auszuwechseln. Tolcay Cigerci sorgte dann kurze Zeit später aus dem Nichts für den Wachmacher für die VSG, als er aus 16 Metern den Ball in den Winkel hämmerte (43.). Mit 1:2 ging es dann auch in die Pause.

Nach Wiederanpfiff verschlief Altglienicke erneut die Anfangsphase. Luca Bürger schlug in der 47. Minute eine Flanke in den Strafraum und am zweiten Pfosten köpfte René Eckhardt den Ball aus vier Metern zum 3.1 für den ZFC ein. Auch in der Folge kam die VSG nicht in die Partie. Es spielte weiter nur Meuselwitz. Kobylanski konnte in der 83. Minute zwar verkürzen, aber Meuselwitz brachte den Sieg im Anschluss verdient über die Zeit. Die VSG rutscht durch die Niederlage auf den 7. Platz ab, Meuselwitz verbessert sich auf Rang 11.