Sechster Heimsieg in Folge für Alba-Frauen

So 17.12.23 | 20:38 Uhr

Die Bundesliga-Basketballerinnen von Alba Berlin haben am Sonntag den sechsten Heimsieg in Serie gefeiert: In der Charlottenburger Sömmeringhalle setzten sich die Berlinerinnen gegen die Eigner Angels Nördlingen mit 70:66 (36:32) durch. Damit übertrafen die Alba-Frauen ihre bisherige Heim-Bestmarke.

Vor dem Schlussviertel lagen die Berlinerinnen komfortabel mit 52:42 vorn, doch die Gäste gaben nicht auf. Alba behielt aber in den letzten Minuten an der Freiwurflinie die Nerven und konnte am Ende jubeln. Beste Berliner Werferin war Stefanie Grigoleit mit 16 Punkten.