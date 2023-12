Union Berlin startet in Bochum in wegweisenden Weihnachtsendspurt

Mit Bochum und Köln warten zwei Konkurrenten im Abstiegskampf auf Union Berlin. Zunächst geht es für die Köpenicker am Samstag ohne den verletzten Robin Gosens in den Ruhrpott. Wie die Startelf aussehen könnte - und was für Zahlen spannend sind.